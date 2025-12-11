Concert Orange Blossom Le Sew Morlaix Morlaix

Concert Orange Blossom

Le Sew Morlaix 39 Ter Quai de Léon Morlaix Finistère

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Impossible de ranger Orange Blossom dans une boîte quand bien même elle contiendrait le monde, car Orange Blossom va bien plus loin que de “la musique du monde”. Electro alors ? Idem. Orange Blossom est la vision de Carlos Robles Arenas, un compositeur mexicain basé à Nantes qui a été piocher dans la tradition turque, égyptienne, malienne, sénégalaise et cubaine, avec des voix chantées en arabe, persan et portugais pour offrir au monde un quatrième album de musique actuelle, limpide et mystérieux à la fois. Attirants comme un chant de sirène, ces treize nouveaux morceaux depuis dix ans nous baladent entre un dance floor déchainé et une salle de méditation sans aucune contradiction. Si la beauté avait une bande son, il y aurait des morceaux d’Orange Blossom dedans.

Concert en configuration classique tout debout .

