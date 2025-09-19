CONCERT ORANGE BLOSSOM Sérignan

CONCERT ORANGE BLOSSOM Sérignan samedi 14 février 2026.

CONCERT ORANGE BLOSSOM

Parc rayonnant de la Cigalière Sérignan Hérault

Tarif : 13 – 13 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Orange Blossom signe un 4e album envoûtant treize titres entre transe électro et méditation, mêlant traditions du monde et voix en arabe, persan et portugais.

Impossible de réduire Orange Blossom à une case, même si elle contenait le monde entier, car leur univers dépasse largement l’étiquette de musiques du monde . Électro, alors ? Pas davantage. Orange Blossom est avant tout la vision de Carlos Robles Arenas, compositeur mexicain installé à Nantes, qui puise dans les traditions turques, égyptiennes, maliennes, sénégalaises et cubaines. Avec des voix en arabe, persan et portugais, il propose un quatrième album de musique actuelle, à la fois limpide et mystérieuse.

Séduisants comme un chant de sirène, ces treize nouveaux titres naviguent entre l’énergie d’un dancefloor en transe et la sérénité d’une salle de méditation, sans jamais sembler contradictoires. Si la beauté devait avoir une bande-son, Orange Blossom en serait l’un des morceaux essentiels.

Payant Réservation obligatoire .

Parc rayonnant de la Cigalière Sérignan 34410 Hérault Occitanie

English :

Orange Blossom is back with a bewitching 4th album: thirteen tracks between electro trance and meditation, blending world traditions and vocals in Arabic, Persian and Portuguese.

German :

Orange Blossom hat ein betörendes viertes Album geschrieben: dreizehn Titel zwischen Elektrotrance und Meditation, die Traditionen der Welt mit Stimmen in Arabisch, Persisch und Portugiesisch verbinden.

Italiano :

Orange Blossom è tornato con un quarto album ammaliante: tredici tracce di electro trance e meditazione, che fondono le tradizioni del mondo con voci in arabo, persiano e portoghese.

Espanol :

Orange Blossom vuelve con un 4º álbum hechizante: trece temas de electro trance y meditación, que mezclan tradiciones del mundo con voces en árabe, persa y portugués.

L’événement CONCERT ORANGE BLOSSOM Sérignan a été mis à jour le 2025-09-19 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE