Concert Orange Cats Guinguette de l’Auberge du Prieuré Auberge du Prieuré des Gourmands Vallons-de-l’Erdre

Vallons-de-l’Erdre

Concert Orange Cats Guinguette de l’Auberge du Prieuré

Auberge du Prieuré des Gourmands 11 Rue du Prieuré Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

L’auberge du Prieuré Gourmand vous propose un concert avec Orange Cats le vendredi 10 juillet.

Concert Orange Cats. .

Auberge du Prieuré des Gourmands 11 Rue du Prieuré Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 55 07 03 45 apg.bonneouvre@gmail.com

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English :

The Auberge du Prieuré Gourmand will be hosting a concert by Orange Cats on Friday July 10.

L’événement Concert Orange Cats Guinguette de l’Auberge du Prieuré Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-05-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis