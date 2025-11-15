Concert Oratorio Paulus de Mendelssohn Colmar

Concert Oratorio Paulus de Mendelssohn

place du 2 Février Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Les oeuvres de Mendelsohn sont au programme pour un concert exceptionnel au choeur de l’église Saint-Matthieu.

Ce concert oratorio pour solistes, choeur et orchestre mélange les talents d’ensemble musicaux français (le Collegium Vocale Strasbourg-Ortenau (CVSO), la Singakademie Ortenau (SAO) l’orchestre des Musiciens sans Frontières.) et d’outre rhin l’ensemble Koinonía de Vienne (Autriche), 4 solistes venant d’Allemagne

Au programme Félix Menselssohn Bartholdy sous la direction d'Olaf Fütterer .

place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 44 96 paroisse.protestante.colmar@wanadoo.fr

English :

Mendelsohn’s works are on the program for an exceptional concert in the choir of Saint-Matthieu church.

German :

Mendelsohns Werke stehen auf dem Programm für ein außergewöhnliches Konzert im Chor der St.-Matthäus-Kirche.

Italiano :

Le opere di Mendelsohn sono in programma per un concerto eccezionale nel coro della chiesa di Saint-Matthieu.

Espanol :

Las obras de Mendelsohn figuran en el programa de un concierto excepcional en el coro de la iglesia de Saint-Matthieu.

