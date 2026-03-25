Concert orchestre à cordes La Mosaïque Centre social Cherbourg-en-Cotentin

Concert orchestre à cordes

La Mosaïque Centre social La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 17:30:00

fin : 2026-03-25 19:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Le centre social La Mosaïque vous propose un concert d’orchestre à cordes, avec les élèves de 2e cycle du Conservatoire de Cherbourg-en-Cotentin.

Dans la salle polyvalente du centre social La Mosaïque.

À 17h30

Gratuit, ouvert à toutes et tous. .

La Mosaïque Centre social La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin 50470 Manche Normandie +33 2 33 94 22 77 conservatoire@cherbourg.fr

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English : Concert orchestre à cordes

L’événement Concert orchestre à cordes Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin