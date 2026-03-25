Concert orchestre à cordes La Mosaïque Centre social Cherbourg-en-Cotentin
Concert orchestre à cordes La Mosaïque Centre social Cherbourg-en-Cotentin mercredi 25 mars 2026.
Concert orchestre à cordes
La Mosaïque Centre social La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 17:30:00
fin : 2026-03-25 19:00:00
Date(s) :
2026-03-25
Le centre social La Mosaïque vous propose un concert d’orchestre à cordes, avec les élèves de 2e cycle du Conservatoire de Cherbourg-en-Cotentin.
Dans la salle polyvalente du centre social La Mosaïque.
À 17h30
Gratuit, ouvert à toutes et tous. .
La Mosaïque Centre social La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin 50470 Manche Normandie +33 2 33 94 22 77 conservatoire@cherbourg.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert orchestre à cordes
L’événement Concert orchestre à cordes Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin