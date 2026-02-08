Concert orchestre à cordes de la garde Républicaine Collégiale Notre-Dame Les Andelys

Concert orchestre à cordes de la garde Républicaine

Collégiale Notre-Dame 14 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 17:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Vivez un moment musical suspendu le samedi 11 avril à 17h00. La prestigieuse Garde Républicaine s’invite au cœur de la Collégiale Notre-Dame des Andelys pour un concert à cordes. .

Collégiale Notre-Dame 14 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys 27700 Eure Normandie

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English : Concert orchestre à cordes de la garde Républicaine

L’événement Concert orchestre à cordes de la garde Républicaine Les Andelys a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération