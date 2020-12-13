Concert | Orchestre à vent Da Capo Saint-Leu-d’Esserent

Concert | Orchestre à vent Da Capo

Avenue Jules Ferry Saint-Leu-d’Esserent Oise

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Laissez-vous emporter par les virtuoses de l’Orchestre Da Capo, composé de trente instruments à vent. De Bizet à Chostakovitch en passant par Verdi et Strauss, ils vous invitent à un voyage musical festif et lumineux! Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles. Samedi 13 déc. à 20h

SALLE ART & CULTURE_Avenue Jules Ferry 60340 St-Leu d’Esserent

Samedi 13 décembre à 20h.

Gratuit, ouvert à tous dans la limite des places disponibles.

Avenue Jules Ferry Saint-Leu-d’Esserent 60340 Oise Hauts-de-France +33 3 44 56 05 34 pole.culture@saintleudesserent.fr

English :

Let yourself be swept away by the virtuosos of the Da Capo Orchestra, made up of thirty wind instruments. From Bizet to Shostakovich, Verdi to Strauss, they invite you on a festive and luminous musical journey! Free admission, subject to availability. Saturday, Dec. 13, 8pm

German :

Lassen Sie sich von den Virtuosen des Da Capo-Orchesters, das aus dreißig Blasinstrumenten besteht, mitreißen. Von Bizet über Verdi und Strauss bis hin zu Schostakowitsch laden sie Sie zu einer festlichen und leuchtenden musikalischen Reise ein! Kostenlos, Eintritt frei, solange Plätze verfügbar sind. Samstag, 13. Dezember um 20 Uhr

Italiano :

Lasciatevi trasportare dai virtuosi dell’Orchestra Da Capo, composta da trenta strumenti a fiato. Da Bizet a Shostakovich, passando per Verdi e Strauss, vi invitano a un viaggio musicale festoso e luminoso! Ingresso libero, fino a esaurimento posti. Sabato 13 dicembre alle 20.00

Espanol :

Déjese llevar por los virtuosos de la Orquesta Da Capo, compuesta por treinta instrumentos de viento. De Bizet a Shostakovich, pasando por Verdi y Strauss, le invitan a un viaje musical festivo y luminoso Entrada gratuita, bajo reserva de disponibilidad. Sábado 13 de diciembre a las 20:00 h

