Concert Orchestre Armonia Eglise Saint-Martin Malzéville

Fondé en 1994, l’orchestre rassemble une trentaine de musiciens passionnés, adultes ou jeunes, sans limite d’âge ni de niveau musical. Ensemble, ils jouent un répertoire classique, de jazz, de variétés et aussi des arrangements de musiques de films, de Haendel à Morricone en passant par Berlioz, Vangelis et Coldplay.

Flûtes, clarinette, hautbois, cors, tubes, trompettes, saxophones, cordes et percussions Armoñia est placé sous la direction de Pierre Colombain.

Concert organisé par l’association pour la sauvegarde du patrimoine de l’église Saint-MartinTout public

Founded in 1994, the orchestra brings together some thirty enthusiastic musicians, adults and youngsters alike, with no age or musical level restrictions. Together, they play a classical, jazz and variety repertoire, as well as arrangements of film music, from Handel to Morricone, via Berlioz, Vangelis and Coldplay.

Flutes, clarinet, oboe, horns, pipes, trumpets, saxophones, strings and percussion: Armoñia is directed by Pierre Colombain.

Concert organized by the association pour la sauvegarde du patrimoine de l?église Saint-Martin

Das 1994 gegründete Orchester besteht aus dreißig begeisterten Musikern, Erwachsenen und Jugendlichen, ohne Altersgrenze oder musikalisches Niveau. Gemeinsam spielen sie Klassik, Jazz, Varieté und Filmmusik, von Händel über Berlioz, Vangelis und Coldplay bis hin zu Morricone.

Flöten, Klarinette, Oboe, Hörner, Röhren, Trompeten, Saxophone, Streicher und Perkussion Armoñia steht unter der Leitung von Pierre Colombain.

Konzert organisiert von der Association pour la sauvegarde du patrimoine de l’église Saint-Martin

Fondata nel 1994, l’orchestra riunisce una trentina di musicisti appassionati, adulti e giovani, senza limiti di età o di livello musicale. Insieme suonano un repertorio di musica classica, jazz e varietà, oltre ad arrangiamenti di musiche da film, da Handel a Morricone, passando per Berlioz, Vangelis e i Coldplay.

Flauti, clarinetto, oboe, corni, pifferi, trombe, sassofoni, archi e percussioni: Armoñia è diretto da Pierre Colombain.

Concerto organizzato dall’Association pour la sauvegarde du patrimoine de l’église Saint-Martin

Fundada en 1994, la orquesta reúne a una treintena de músicos apasionados, tanto adultos como jóvenes, sin restricciones de edad ni de nivel musical. Juntos, interpretan un repertorio de música clásica, jazz y variedades, así como arreglos de música de cine, de Haendel a Morricone, pasando por Berlioz, Vangelis y Coldplay.

Flautas, clarinete, oboe, trompas, gaitas, trompetas, saxofones, cuerdas y percusión: Armoñia está dirigida por Pierre Colombain.

Concierto organizado por la Association pour la sauvegarde du patrimoine de l’église Saint-Martin

