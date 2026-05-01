Concert Orchestre baroque de jeunes bol et l’ensemble PTYX Cléden-Cap-Sizun
Concert Orchestre baroque de jeunes bol et l’ensemble PTYX Cléden-Cap-Sizun lundi 25 mai 2026.
Cléden-Cap-Sizun
Concert Orchestre baroque de jeunes bol et l’ensemble PTYX
Pointe du Van Cléden-Cap-Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
PTYX se lance dans l’aventure folle d’une rencontre avec un orchestre baroque de jeunes le Barockorchester Lahr (BOL) ! Mélange de musique baroque, celtique et contemporaine. .
Pointe du Van Cléden-Cap-Sizun 29770 Finistère Bretagne
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English : Concert Orchestre baroque de jeunes bol et l’ensemble PTYX
L’événement Concert Orchestre baroque de jeunes bol et l’ensemble PTYX Cléden-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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