Cléden-Cap-Sizun

Concert Orchestre baroque de jeunes bol et l’ensemble PTYX

Pointe du Van Cléden-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

PTYX se lance dans l’aventure folle d’une rencontre avec un orchestre baroque de jeunes le Barockorchester Lahr (BOL) ! Mélange de musique baroque, celtique et contemporaine. .

Pointe du Van Cléden-Cap-Sizun 29770 Finistère Bretagne

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English : Concert Orchestre baroque de jeunes bol et l’ensemble PTYX

L’événement Concert Orchestre baroque de jeunes bol et l’ensemble PTYX Cléden-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz