Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers La Maison Nevers

Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 17:00:00

fin : 2026-03-15 19:00:00

Date(s) :

2026-03-15

L’Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers vous invite au deuxième concert de leur saison musicale avec Bleu de Nevers le dimanche 15 mars à La Maison à 17h.

Au programme figureront des pièces de Franck TICHELI, Philip SPARKE et George GERSHWIN avec Vincent BALSE, pianiste-concertiste, pour la Rhapsody in Blue.

Deux faïenciers, Carole Georges et Clair Bernard viendront sur scène et décoreront des faïences pendant le concert.

Le Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers sera également présent pour présenter des pièces uniques en amont du spectacle, sorties de ses collections, dès 16h ; des médiateurs interagiront avec les spectateurs sur les pièces exposées.

Tarifs 10€ gratuit aux moins de 12 ans. .

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 69 79 27 ohvn58@gmail.com

