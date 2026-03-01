Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers La Maison Nevers
La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre
Début : 2026-03-15 17:00:00
fin : 2026-03-15 19:00:00
2026-03-15
L’Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers vous invite au deuxième concert de leur saison musicale avec Bleu de Nevers le dimanche 15 mars à La Maison à 17h.
Au programme figureront des pièces de Franck TICHELI, Philip SPARKE et George GERSHWIN avec Vincent BALSE, pianiste-concertiste, pour la Rhapsody in Blue.
Deux faïenciers, Carole Georges et Clair Bernard viendront sur scène et décoreront des faïences pendant le concert.
Le Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers sera également présent pour présenter des pièces uniques en amont du spectacle, sorties de ses collections, dès 16h ; des médiateurs interagiront avec les spectateurs sur les pièces exposées.
Tarifs 10€ gratuit aux moins de 12 ans. .
