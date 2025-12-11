Concert Orchestre de l’Opéra de Reims Salle des Fêtes Saint-Martin-sur-le-Pré

Concert Orchestre de l’Opéra de Reims

Salle des Fêtes Chemin des Sports Saint-Martin-sur-le-Pré Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25 16:15:00

2026-01-25

Tout public

Concert Les Fous Chantants

Orchestre de l’Opéra de Reims

Direction musicale Simon Polin, Mathilde Rossignol, Richard Delestre, Guillaume Figiel Delpech.

Billetterie sur place le jour du concert et en amont à l’Office de Tourisme. .

Salle des Fêtes Chemin des Sports Saint-Martin-sur-le-Pré 51520 Marne Grand Est +33 6 08 77 35 69

