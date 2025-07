Concert Orchestre de l’Opéra de Rouen Saint-Martin-aux-Buneaux

Concert Orchestre de l’Opéra de Rouen Saint-Martin-aux-Buneaux vendredi 18 juillet 2025.

Concert Orchestre de l’Opéra de Rouen

Eglise Saint-Martin-aux-Buneaux Seine-Maritime

Début : 2025-07-18 20:30:00

fin : 2025-07-18

2025-07-18

L’orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie est en tournée le vendredi 18 juillet à 20h30 concert dans l’église de St Martin aux Buneaux

Eglise Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie

English : Concert Orchestre de l’Opéra de Rouen

The Opéra de Rouen Normandie orchestra is on tour: Friday, July 18 at 8:30 pm: concert in the church of St Martin aux Buneaux

German :

Das Orchester der Oper Rouen Normandie ist auf Tournee: Freitag, den 18. Juli um 20:30 Uhr: Konzert in der Kirche von St Martin aux Buneaux

Italiano :

L’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie è in tournée: venerdì 18 luglio alle 20.30: concerto nella chiesa di St Martin aux Buneaux

Espanol :

La Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie está de gira: viernes 18 de julio a las 20:30 h: concierto en la iglesia de St Martin aux Buneaux

