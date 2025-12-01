Concert Orchestre de Picardie Amiens

Concert Orchestre de Picardie

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 19:30:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

À l’approche de Noël, l’Orchestre de Picardie propose un programme festif marqué par la voix du ténor Aljoscha Lennert dans le poignant Dalla sua pace de Mozart. En écho, deux airs de l’Oratorio de Noël de Bach rappellent toute la ferveur baroque. À ces pièces vocales s’ajoute la lumineuse Sérénade de Tchaïkovski, écrite dans un élan créatif porté par la joie. Enfin, Saint-Saëns nous entraîne dans l’une de ses symphonies les plus élégantes. Un concert riche, contrasté et généreux, parfait pour les fêtes.

PROGRAMME

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Sérénade pour cordes op.48

Johann Sebastian Bach

Weihnachtsoratorium, BWV 248 [Christmas Oratorio]

Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken

(extr. de l’Oratorio de Noël)

Ich will nur zu Ehren leben

(Extrait de l’Oratorio de Noël)

Wolfgang Amadeus Mozart

Dalla sua pace — air de Don Ottavio dans Don Giovanni

Camille Saint-Saëns

Symphonie Nº 2

Georges Bizet

La Marche des rois extrait de l’Arlésienne

TARIF 3 · 8 À 30€

DURÉE · 1H30

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

À l’approche de Noël, l’Orchestre de Picardie propose un programme festif marqué par la voix du ténor Aljoscha Lennert dans le poignant Dalla sua pace de Mozart. En écho, deux airs de l’Oratorio de Noël de Bach rappellent toute la ferveur baroque. À ces pièces vocales s’ajoute la lumineuse Sérénade de Tchaïkovski, écrite dans un élan créatif porté par la joie. Enfin, Saint-Saëns nous entraîne dans l’une de ses symphonies les plus élégantes. Un concert riche, contrasté et généreux, parfait pour les fêtes.

PROGRAMME

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Sérénade pour cordes op.48

Johann Sebastian Bach

Weihnachtsoratorium, BWV 248 [Christmas Oratorio]

Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken

(extr. de l’Oratorio de Noël)

Ich will nur zu Ehren leben

(Extrait de l’Oratorio de Noël)

Wolfgang Amadeus Mozart

Dalla sua pace — air de Don Ottavio dans Don Giovanni

Camille Saint-Saëns

Symphonie Nº 2

Georges Bizet

La Marche des rois extrait de l’Arlésienne

TARIF 3 · 8 À 30€

DURÉE · 1H30

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

As Christmas approaches, the Orchestre de Picardie offers a festive program featuring tenor Aljoscha Lennert in Mozart?s poignant Dalla sua pace. Two arias from Bach?s Christmas Oratorio echo the Baroque fervor. These vocal pieces are complemented by Tchaikovsky?s luminous Serenade, written with a joyous creative élan. Finally, Saint-Saëns leads us into one of his most elegant symphonies. A rich, contrasting and generous concert, perfect for the festive season.

PROGRAM

Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Serenade for Strings Op.48

Johann Sebastian Bach

Weihnachtsoratorium, BWV 248 [Christmas Oratorio]

Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken?

(excerpt from Christmas Oratorio)

Ich will nur zu Ehren leben?

(excerpt from Christmas Oratorio)

Wolfgang Amadeus Mozart

Dalla sua pace? aria by Don Ottavio in Don Giovanni

Camille Saint-Saëns

Symphony No.2

Georges Bizet

La Marche des rois ? from L’Arlésienne

RATE 3 8 TO 30?

DURATION 1H30

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Zur Weihnachtszeit bietet das Orchestre de Picardie ein festliches Programm, das von der Stimme des Tenors Aljoscha Lennert in Mozarts ergreifendem Dalla sua pace geprägt ist. Zwei Arien aus Bachs Weihnachtsoratorium erinnern an die Inbrunst des Barocks. Zu diesen Vokalstücken gesellt sich Tschaikowskys leuchtende Serenade, die in einem von Freude getragenen Schaffensdrang geschrieben wurde. Schließlich entführt uns Saint-Saëns in eine seiner elegantesten Symphonien. Ein reiches, kontrastreiches und großzügiges Konzert, das sich perfekt für die Feiertage eignet.

PROGRAMM

Pjotr Iljitsch Tschaikowsky

Serenade für Streicher op.48

Johann Sebastian Bach

Weihnachtsoratorium, BWV 248 [Christmas Oratorio]

?Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken?

(aus dem Weihnachtsoratorium)

Ich will nur zu Ehren leben?

(Auszug aus dem Weihnachtsoratorium)

Wolfgang Amadeus Mozart

Dalla sua pace? Arie von Don Ottavio in Don Giovanni

Camille Saint-Saëns

Symphonie Nº?2

Georges Bizet

La Marche des rois ? aus L’Arlésienne

TARIF 3 8 BIS 30?

DAUER 1 STUNDE 30 MINUTEN

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Con l’avvicinarsi del Natale, l’Orchestre de Picardie propone un programma festivo che vede protagonista il tenore Aljoscha Lennert nella struggente Dalla sua pace di Mozart. Due arie dall’Oratorio di Natale di Bach riecheggiano il fervore del periodo barocco. Questi brani vocali sono completati dalla luminosa Serenata di Tchaikovsky, scritta in un’esplosione di gioia creativa. Infine, Saint-Saëns ci accompagna in un viaggio attraverso una delle sue sinfonie più eleganti. Un concerto ricco, contrastato e generoso, perfetto per le festività.

PROGRAMMA

Pëtr Il’ič Čajkovskij

Serenata per archi op. 48

Johann Sebastian Bach

Weihnachtsoratorium, BWV 248 (Oratorio di Natale)

Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken?

(estratto dall’Oratorio di Natale)

Ich will nur zu Ehren leben?

(estratto dall’Oratorio di Natale)

Wolfgang Amadeus Mozart

Dalla sua pace? aria di Don Ottavio in Don Giovanni

Camille Saint-Saëns

Sinfonia n. 2

Georges Bizet

La Marche des rois estratto da L’Arlésienne

TASSO 3 8 A 30?

DURATA 1H30

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Al acercarse la Navidad, la Orquesta de Picardía ofrece un programa festivo en el que el tenor Aljoscha Lennert interpreta la conmovedora Dalla sua pace de Mozart. Dos arias del Oratorio de Navidad de Bach evocan el fervor del Barroco. Estas piezas vocales se complementan con la luminosa Serenata de Tchaikovsky, escrita en un estallido creativo de alegría. Por último, Saint-Saëns nos hace viajar a través de una de sus sinfonías más elegantes. Un concierto rico, contrastado y generoso, perfecto para las fiestas.

PROGRAMA

Piotr Ilich Chaikovski

Serenata para cuerdas op.48

Johann Sebastian Bach

Weihnachtsoratorium, BWV 248 (Oratorio de Navidad)

¿Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken?

(extracto del Oratorio de Navidad)

Ich will nur zu Ehren leben?

(fragmento del Oratorio de Navidad)

Wolfgang Amadeus Mozart

Dalla sua pace? aria de Don Ottavio en Don Giovanni

Camille Saint-Saëns

Sinfonía nº 2

Georges Bizet

La Marche des rois ? extracto de l’Arlésienne

RITMO 3 8 A 30?

DURACIÓN 1H30

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

L’événement Concert Orchestre de Picardie Amiens a été mis à jour le 2025-06-12 par OT D’AMIENS