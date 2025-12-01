Concert Orchestre de Picardie Amiens
Concert Orchestre de Picardie Amiens jeudi 18 décembre 2025.
Concert Orchestre de Picardie
2 place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : 2025-12-18 19:30:00
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-18
À l’approche de Noël, l’Orchestre de Picardie propose un programme festif marqué par la voix du ténor Aljoscha Lennert dans le poignant Dalla sua pace de Mozart. En écho, deux airs de l’Oratorio de Noël de Bach rappellent toute la ferveur baroque. À ces pièces vocales s’ajoute la lumineuse Sérénade de Tchaïkovski, écrite dans un élan créatif porté par la joie. Enfin, Saint-Saëns nous entraîne dans l’une de ses symphonies les plus élégantes. Un concert riche, contrasté et généreux, parfait pour les fêtes.
PROGRAMME
Piotr Ilitch Tchaïkovski
Sérénade pour cordes op.48
Johann Sebastian Bach
Weihnachtsoratorium, BWV 248 [Christmas Oratorio]
Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken
(extr. de l’Oratorio de Noël)
Ich will nur zu Ehren leben
(Extrait de l’Oratorio de Noël)
Wolfgang Amadeus Mozart
Dalla sua pace — air de Don Ottavio dans Don Giovanni
Camille Saint-Saëns
Symphonie Nº 2
Georges Bizet
La Marche des rois extrait de l’Arlésienne
TARIF 3 · 8 À 30€
DURÉE · 1H30
RÉSERVATION ADHÉRENTS
JEUDI 5 JUIN
RÉSERVATION PUBLIC
MARDI 2 SEPTEMBRE
2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79
English :
As Christmas approaches, the Orchestre de Picardie offers a festive program featuring tenor Aljoscha Lennert in Mozart?s poignant Dalla sua pace. Two arias from Bach?s Christmas Oratorio echo the Baroque fervor. These vocal pieces are complemented by Tchaikovsky?s luminous Serenade, written with a joyous creative élan. Finally, Saint-Saëns leads us into one of his most elegant symphonies. A rich, contrasting and generous concert, perfect for the festive season.
PROGRAM
Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Serenade for Strings Op.48
Johann Sebastian Bach
Weihnachtsoratorium, BWV 248 [Christmas Oratorio]
Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken?
(excerpt from Christmas Oratorio)
Ich will nur zu Ehren leben?
(excerpt from Christmas Oratorio)
Wolfgang Amadeus Mozart
Dalla sua pace? aria by Don Ottavio in Don Giovanni
Camille Saint-Saëns
Symphony No.2
Georges Bizet
La Marche des rois ? from L’Arlésienne
RATE 3 8 TO 30?
DURATION 1H30
BOOKING MEMBERS
THURSDAY JUNE 5
RESERVATION PUBLIC
TUESDAY, SEPTEMBER 2
German :
Zur Weihnachtszeit bietet das Orchestre de Picardie ein festliches Programm, das von der Stimme des Tenors Aljoscha Lennert in Mozarts ergreifendem Dalla sua pace geprägt ist. Zwei Arien aus Bachs Weihnachtsoratorium erinnern an die Inbrunst des Barocks. Zu diesen Vokalstücken gesellt sich Tschaikowskys leuchtende Serenade, die in einem von Freude getragenen Schaffensdrang geschrieben wurde. Schließlich entführt uns Saint-Saëns in eine seiner elegantesten Symphonien. Ein reiches, kontrastreiches und großzügiges Konzert, das sich perfekt für die Feiertage eignet.
PROGRAMM
Pjotr Iljitsch Tschaikowsky
Serenade für Streicher op.48
Johann Sebastian Bach
Weihnachtsoratorium, BWV 248 [Christmas Oratorio]
?Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken?
(aus dem Weihnachtsoratorium)
Ich will nur zu Ehren leben?
(Auszug aus dem Weihnachtsoratorium)
Wolfgang Amadeus Mozart
Dalla sua pace? Arie von Don Ottavio in Don Giovanni
Camille Saint-Saëns
Symphonie Nº?2
Georges Bizet
La Marche des rois ? aus L’Arlésienne
TARIF 3 8 BIS 30?
DAUER 1 STUNDE 30 MINUTEN
RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER
DONNERSTAG, 5. JUNI
RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT
DIENSTAG, 2. SEPTEMBER
Italiano :
Con l’avvicinarsi del Natale, l’Orchestre de Picardie propone un programma festivo che vede protagonista il tenore Aljoscha Lennert nella struggente Dalla sua pace di Mozart. Due arie dall’Oratorio di Natale di Bach riecheggiano il fervore del periodo barocco. Questi brani vocali sono completati dalla luminosa Serenata di Tchaikovsky, scritta in un’esplosione di gioia creativa. Infine, Saint-Saëns ci accompagna in un viaggio attraverso una delle sue sinfonie più eleganti. Un concerto ricco, contrastato e generoso, perfetto per le festività.
PROGRAMMA
Pëtr Il’ič Čajkovskij
Serenata per archi op. 48
Johann Sebastian Bach
Weihnachtsoratorium, BWV 248 (Oratorio di Natale)
Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken?
(estratto dall’Oratorio di Natale)
Ich will nur zu Ehren leben?
(estratto dall’Oratorio di Natale)
Wolfgang Amadeus Mozart
Dalla sua pace? aria di Don Ottavio in Don Giovanni
Camille Saint-Saëns
Sinfonia n. 2
Georges Bizet
La Marche des rois estratto da L’Arlésienne
TASSO 3 8 A 30?
DURATA 1H30
PRENOTAZIONE MEMBRI
GIOVEDÌ 5 GIUGNO
PRENOTAZIONE PUBBLICO
MARTEDÌ 2 SETTEMBRE
Espanol :
Al acercarse la Navidad, la Orquesta de Picardía ofrece un programa festivo en el que el tenor Aljoscha Lennert interpreta la conmovedora Dalla sua pace de Mozart. Dos arias del Oratorio de Navidad de Bach evocan el fervor del Barroco. Estas piezas vocales se complementan con la luminosa Serenata de Tchaikovsky, escrita en un estallido creativo de alegría. Por último, Saint-Saëns nos hace viajar a través de una de sus sinfonías más elegantes. Un concierto rico, contrastado y generoso, perfecto para las fiestas.
PROGRAMA
Piotr Ilich Chaikovski
Serenata para cuerdas op.48
Johann Sebastian Bach
Weihnachtsoratorium, BWV 248 (Oratorio de Navidad)
¿Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken?
(extracto del Oratorio de Navidad)
Ich will nur zu Ehren leben?
(fragmento del Oratorio de Navidad)
Wolfgang Amadeus Mozart
Dalla sua pace? aria de Don Ottavio en Don Giovanni
Camille Saint-Saëns
Sinfonía nº 2
Georges Bizet
La Marche des rois ? extracto de l’Arlésienne
RITMO 3 8 A 30?
DURACIÓN 1H30
RESERVA MIEMBROS
JUEVES 5 DE JUNIO
RESERVA PÚBLICO
MARTES 2 DE SEPTIEMBRE
