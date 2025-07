Concert Orchestre de violoncelles Vercheznous Cathédrale Notre-Dame Die

Concert Orchestre de violoncelles Vercheznous Cathédrale Notre-Dame Die dimanche 20 juillet 2025.

Concert Orchestre de violoncelles Vercheznous

Cathédrale Notre-Dame 3 Rue Notre Dame, 26150 Die Die Drôme

Début : Dimanche 2025-07-20 17:00:00

fin : 2025-07-20

2025-07-20

Vibrez au son de 30 violoncelles réunis par l’association NoukPouk après une semaine de stage intense ! Dans le cadre majestueux d’une cathédrale, découvrez un concert unique mêlant passion et un répertoire éclectique à couper le souffle !

Cathédrale Notre-Dame 3 Rue Notre Dame, 26150 Die Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 67 02 64 noukpouk26@gmail.com

English :

Vibrate to the sound of 30 cellos brought together by the NoukPouk association after a week of intense training! In the majestic setting of a cathedral, discover a unique concert combining passion and a breathtakingly eclectic repertoire!

German :

Erleben Sie den Klang von 30 Cellos, die von der Vereinigung NoukPouk nach einer Woche intensiven Trainings zusammengestellt wurden! Im majestätischen Rahmen einer Kathedrale erleben Sie ein einzigartiges Konzert, das Leidenschaft und ein atemberaubendes eklektisches Repertoire vereint!

Italiano :

Vibrate al suono di 30 violoncelli riuniti dall’associazione NoukPouk dopo una settimana di intenso allenamento! Nella maestosa cornice di una cattedrale, scoprite un concerto unico che unisce passione e un repertorio eclettico e mozzafiato!

Espanol :

Vibre al son de los 30 violonchelos reunidos por la asociación NoukPouk tras una semana de intenso entrenamiento En el majestuoso marco de una catedral, descubra un concierto único que combina pasión y un repertorio ecléctico que le dejará sin aliento

