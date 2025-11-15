CONCERT Orchestre Départemental d’Harmonie Luc-la-Primaube
Luc-la-Primaube Aveyron
SAM. 15 NOV. 20h30 Espace St-Exupéry
L’ODH regroupe des musiciens passionnés issus de tous les orchestres d’harmonie de l’Aveyron. Un voyage éclectique qui vous transporte dans des nombreux univers musicaux !
5€ par personne 5 .
Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 30 33 accueil@mjcllp.fr
English :
SATUR. nOV. 15 8:30pm Espace St-Exupéry
German :
SAM. 15. NOV. 20:30 Uhr Espace St-Exupéry
Italiano :
SAB. 15 NOV. 20.30 Espace St-Exupéry
Espanol :
SÁB. 15 NOV. 20.30 h Espace St-Exupéry
