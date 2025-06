Concert Orchestre des Jeunes musiciens Landais Labenne 6 juillet 2025 17:00

Landes

Concert Orchestre des Jeunes musiciens Landais Théâtre de verdure Labenne Landes

Gratuit

Début : 2025-07-06 17:00:00

fin : 2025-07-06 18:30:00

2025-07-06

L’Orchestre des Jeunes Musiciens Landais (OJML) se produit au Théâtre de verdure le dimanche 6 juillet à 17h00 !

L’OJML est composé d’une soixantaine de musiciens âgés de 16 à 27 ans et issus de diverses formations musicales telles que le conservatoire de musique. L’OJML va transformer le Théâtre de verdure en véritable auditorium à ciel ouvert pour un concert haut en couleur. .

Théâtre de verdure

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 46 60 culture@ville-labenne.fr

English : Concert Orchestre des Jeunes musiciens Landais

The Orchestre des Jeunes Musiciens Landais (OJML) performs at the Théâtre de verdure on Sunday, July 6 at 5:00 pm!

The OJML is made up of some sixty musicians aged between 16 and 27, who come from a variety of musical backgrounds including the conservatoire de musique.

German : Concert Orchestre des Jeunes musiciens Landais

Das Orchestre des Jeunes Musiciens Landais (OJML) tritt am Sonntag, den 6. Juli um 17.00 Uhr im Théâtre de verdure auf!

Das OJML besteht aus rund 60 Musikern im Alter von 16 bis 27 Jahren, die aus verschiedenen Musikausbildungen wie dem Musikkonservatorium hervorgegangen sind.

Italiano :

L’Orchestre des Jeunes Musiciens Landais (OJML) si esibisce al Théâtre de verdure domenica 6 luglio alle 17.00!

L’OJML è composta da circa sessanta musicisti di età compresa tra i 16 e i 27 anni, provenienti da diversi contesti musicali, tra cui il conservatorio di musica.

Espanol : Concert Orchestre des Jeunes musiciens Landais

La Orchestre des Jeunes Musiciens Landais (OJML) actúa en el Théâtre de verdure el domingo 6 de julio a las 17.00 horas

La OJML está formada por unos sesenta músicos de entre 16 y 27 años, procedentes de diversos medios musicales, incluido el conservatorio de música.

