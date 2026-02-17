Concert Orchestre des rives méditerranéennes Amphithéâtre de La Manufacture Aix-en-Provence

Concert Orchestre des rives méditerranéennes

Samedi 4 avril 2026 à partir de 20h30. Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

El Amor Brujo prend vie dans une interprétation dansée prolongée des Canciones populares antiguas de Lorca ; puis, un fin de fiesta en cuadro flamenco authentique.

Entre flamenco classique et flamenco populaire, El Amor Brujo déploie une fresque ardente où musique et danse donnent corps à une légende gitane intemporelle de Manuel de Falla.



Dirigé par Rafael Lamas, le spectacle réunit l’Orchestre des Rives Méditerranéennes, Raquel Sierra à la danse, et Mely Zafra au chant, dans une interprétation flamenca puissante, où rythmes, voix et mouvements s’entrelacent entre tension dramatique et magie rituelle.



La nuit se prolonge avec un cuadro flamenco traditionnel, une célébration collective où les artistes se retrouvent sur scène et où le flamenco reprend ses droits, dans un fin de fiesta endiablée !



Une soirée en partenariat avec l’association culturelle des villes jumelées de Grenade. .

Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 81 33 contact@musiterranee.com

English :

El Amor Brujo comes to life in an extended dance rendition of Lorca’s Canciones populares antiguas, followed by an authentic flamenco cuadro finale.

