Concert Orchestre d’Harmonie Collonges-la-Rouge
Concert Orchestre d’Harmonie Collonges-la-Rouge dimanche 24 août 2025.
Concert Orchestre d’Harmonie
centre bourg Collonges-la-Rouge Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-24
fin : 2025-08-24
Date(s) :
2025-08-24
Venez écouter de la musique d’un orchestre harmonique junior sous la halle du village .
centre bourg Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 41 09
English : Concert Orchestre d’Harmonie
German : Concert Orchestre d’Harmonie
Italiano :
Espanol : Concert Orchestre d’Harmonie
L’événement Concert Orchestre d’Harmonie Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2025-08-17 par Corrèze Tourisme