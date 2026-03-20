Concert Orchestre d’Harmonie de Gannat allée Jusserand Gannat

Concert Orchestre d’Harmonie de Gannat

allée Jusserand Centre socioculturel Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Pour célébrer la fin de la semaine de la danse, l’OHG vous invite à un concert festif le 26 avril !

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allée Jusserand Centre socioculturel Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes ohg003@gmail.com

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English :

To celebrate the end of Dance Week, the OHG invites you to a festive concert on April 26!

L’événement Concert Orchestre d’Harmonie de Gannat Gannat a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Val de Sioule