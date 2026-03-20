Concert Orchestre d’Harmonie de Gannat allée Jusserand Gannat
Concert Orchestre d’Harmonie de Gannat allée Jusserand Gannat dimanche 26 avril 2026.
Concert Orchestre d’Harmonie de Gannat
allée Jusserand Centre socioculturel Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Pour célébrer la fin de la semaine de la danse, l’OHG vous invite à un concert festif le 26 avril !
.
allée Jusserand Centre socioculturel Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes ohg003@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To celebrate the end of Dance Week, the OHG invites you to a festive concert on April 26!
L’événement Concert Orchestre d’Harmonie de Gannat Gannat a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Val de Sioule