Concert Orchestre d’Harmonie Fontenay-le-Comte

Concert Orchestre d’Harmonie
Salle des OPS Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Société philharmonique de Luçon
Sous la direction d’Anne-Laure LUCAS.
Tarif 10€
Gratuit pour les -12 ans
Au profit de l’Association du Nonzobénin
Réservation au 06 82 00 36 99 .
Salle des OPS Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 82 00 36 99
English :
Luçon Philharmonic Society
