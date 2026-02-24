Concert Orchestre d’Harmonie Fontenay-le-Comte

Concert Orchestre d’Harmonie Fontenay-le-Comte samedi 28 mars 2026.

Concert Orchestre d’Harmonie

Salle des OPS Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Société philharmonique de Luçon
Sous la direction d’Anne-Laure LUCAS.

Tarif 10€
Gratuit pour les -12 ans
Au profit de l’Association du Nonzobénin
Réservation au 06 82 00 36 99   .

Salle des OPS Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 82 00 36 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Luçon Philharmonic Society

L’événement Concert Orchestre d’Harmonie Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin