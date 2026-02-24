Concert Orchestre d’Harmonie Fontenay-le-Comte

Concert Orchestre d’Harmonie

Société philharmonique de Luçon

Sous la direction d’Anne-Laure LUCAS.

Tarif 10€

Gratuit pour les -12 ans

Au profit de l’Association du Nonzobénin

Réservation au 06 82 00 36 99 .

Salle des OPS Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 82 00 36 99

Luçon Philharmonic Society

