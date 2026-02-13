Concert Orchestre d’Harmonie Robert Lannoy, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille

Concert Orchestre d’Harmonie Robert Lannoy Mardi 24 mars, 19h00 Auditorium du Conservatoire de Lille Nord

Entrée gratuite sur réservation

L’orchestre d’harmonie Robert Lannoy vous donne rendez-vous autour du programme suivant :

Einstein de Thomas Doss

3 danses de Thierry Thibault

Atlas Symphony de Thierry Deleruyelle

L’Illiade et l’Odyssee de Robert W Smith

Tuba soliste : Gabriel CAPET, Musicien enseignant au Conservatoire de Lille

Direction : Claude KESMAECKER, Chef de la Musique de l’Air et de l’Espace

Récompensé de trois Premiers Prix au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Claude KESMAECKER remporte en outre le Premier Prix du Concours International de chef d’Orchestre de Kerkrade (Pays-Bas). Il décide alors d’orienter sa carrière vers les orchestres à vent.

Auteur de nombreuses adaptations pour orchestre d’harmonie, il a réalisé une quinzaine d’enregistrements consacrés notamment à ses adaptations d’œuvres concertantes, aux côtés de Michel BECQUET, Éric AUBIER et Patrice MILLISCHER.

Soucieux de contribuer à l’élargissement du répertoire, il a souvent été sollicité pour des projets et créations avec l’Orchestre d’Harmonie de la Musique de l’Air, qu’il a dirigé de 2005 à 2026. Avec cet orchestre, il a institué un partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) en permettant à de jeunes étudiants d’intégrer, dans le cadre de leur scolarité, l’orchestre pour quelques concerts et en invitant un lauréat à se produire en soliste à l’issue de son cursus.

Claude KESMAECKER a dirigé de prestigieuses formations françaises parmi lesquelles l’Orchestre du CNSMD de Paris, l’Orchestre Pasdeloup ou encore l’Orchestre Colonne. Il s’est également produit à travers l’Europe et a diffusé ainsi la musique consacrée aux orchestres à vent. Souhaitant s’investir dans la formation de chefs d’orchestre, il participe à des masters classes en France.

INFORMATIONS :

Mardi 24 mars 2026 à 19h00

Auditorium du Conservatoire, Place du Concert, Lille

Plus d’informations à venir prochainement.

