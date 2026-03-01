Concert orchestre et chorale de Quiberon Rue de l’Église Quiberon
Concert orchestre et chorale de Quiberon Rue de l’Église Quiberon dimanche 29 mars 2026.
Concert orchestre et chorale de Quiberon
Rue de l’Église Eglise de Quiberon Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 16:00:00
fin : 2026-03-29 16:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Concert au profit de l’association Saint-Vincent-de-Paul, à l’église de Quiberon.
Chorale, récital et musiciens de Quiberon.
Entrée gratuite .
Rue de l’Église Eglise de Quiberon Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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L’événement Concert orchestre et chorale de Quiberon Quiberon a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon