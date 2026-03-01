Concert orchestre et chorale de Quiberon Rue de l’Église Quiberon

Concert orchestre et chorale de Quiberon

Rue de l’Église Eglise de Quiberon Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Concert au profit de l’association Saint-Vincent-de-Paul, à l’église de Quiberon.

Chorale, récital et musiciens de Quiberon.

Entrée gratuite .

Rue de l’Église Eglise de Quiberon Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Concert orchestre et chorale de Quiberon Quiberon a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon