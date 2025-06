Concert Orchestre l’Échappée belle Rue Pasteur Blonville-sur-Mer 8 août 2025 20:30

Calvados

Concert Orchestre l’Échappée belle Rue Pasteur Chapelle Notre-Dame de l’Assomption Blonville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 20:30:00

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

L’Orchestre l’Échappée belle est un ensemble instrumental composé d’une quarantaine de musiciens, créé en 2021. Il rassemble des amis de longue date, jeunes actifs, qui pratiquent la musique classique en amateurs de bon niveau et veulent partager cette passion commune.

Le répertoire de l’orchestre est éclectique, comportant des pièces symphoniques, des extraits d’opéras, des concertos, de l’époque baroque à la fin de l’ère romantique. Ses concerts sont ponctués de présentations des œuvres interprétées pour donner des clés d’écoute au public et rendre la musique classique accessible à tous.

Ingénieurs, chercheurs, enseignants,… les profils des musiciens sont très variés et font de l’Échappée belle un orchestre haut en couleurs !

La direction musicale de l’orchestre est assurée par Christophe Zhang.

Rue Pasteur
Chapelle Notre-Dame de l'Assomption

Blonville-sur-Mer 14910
Calvados
Normandie

German : Concert Orchestre l’Échappée belle

Das Orchestre l’Échappée belle ist ein Instrumentalensemble mit etwa 40 Musikern, das im Jahr 2021 gegründet wurde. Es besteht aus langjährigen Freunden und jungen Berufstätigen, die als Amateure auf gutem Niveau klassische Musik spielen und diese gemeinsame Leidenschaft teilen möchten.

Das Repertoire des Orchesters ist eklektisch und umfasst symphonische Werke, Opernauszüge und Konzerte vom Barock bis zur Spätromantik. Die Konzerte des Orchesters werden von Präsentationen der aufgeführten Werke begleitet, um dem Publikum einen Schlüssel zum Zuhören zu geben und die klassische Musik für alle zugänglich zu machen.

Ingenieure, Forscher, Lehrer, … die Profile der Musiker sind sehr vielfältig und machen L’Échappée belle zu einem farbenfrohen Orchester!

Die musikalische Leitung des Orchesters liegt in den Händen von Christophe Zhang.

Italiano :

L’Orchestre l’Échappée belle è un ensemble strumentale di circa quaranta musicisti, creato nel 2021. È un gruppo di amici di lunga data, tutti giovani e attivi, che suonano musica classica ad alto livello amatoriale e vogliono condividere questa passione comune.

Il repertorio dell’orchestra è eclettico e comprende brani sinfonici, estratti d’opera e concerti dal periodo barocco al tardo romantico. I suoi concerti sono punteggiati da presentazioni delle opere eseguite, per dare al pubblico una migliore comprensione della musica e rendere la musica classica accessibile a tutti.

Ingegneri, ricercatori, insegnanti… i musicisti provengono da un’ampia gamma di ambienti, rendendo l’Échappée belle un’orchestra molto variopinta!

L’orchestra è diretta da Christophe Zhang.

Espanol :

La Orchestre l’Échappée belle es un conjunto instrumental de unos cuarenta músicos, creado en 2021. Se trata de un grupo de amigos de toda la vida, todos jóvenes y activos, que tocan música clásica a un alto nivel amateur y quieren compartir esta pasión común.

El repertorio de la orquesta es ecléctico e incluye piezas sinfónicas, fragmentos de ópera y conciertos desde el Barroco hasta el Romanticismo tardío. Sus conciertos se completan con presentaciones de las obras interpretadas, para que el público comprenda mejor la música y hacer la música clásica accesible a todos.

Ingenieros, investigadores, profesores… los músicos proceden de horizontes muy diversos, lo que convierte a l’Échappée belle en una orquesta de lo más variopinta

La orquesta está dirigida por Christophe Zhang.

