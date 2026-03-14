Concert Orchestre Les Merisiers – Schumann/Beethoven Fondation Biermans Lapôtre Paris

L’Orchestre Les Merisiers est un jeune orchestre, fondé en 2024 par le chef d’orchestre Antoine Bonnet-Bellon, étudiant altiste au CNSMD de Lyon. Il propose de faire découvrir les grandes œuvres de la musique classique à un public qui ne les connaît pas, à travers des clés d’écoutes offertes par le chef pendant le concert. Ses jeunes musiciens œuvrent ainsi à la transmission culturelle si chère à l’association.

L’Orchestre Les Merisiers, Orchestre de jeunes musiciens de région parisienne, vous convient à un concert à entrée libre autour du Concerto pour Piano de Schumann et la 3e Symphonie de Mendelssohn

Le samedi 14 mars 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-14T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-14T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-14T20:00:00+02:00_2026-03-14T22:00:00+02:00

Fondation Biermans Lapôtre 9, boulevard Jourdan 75014 Paris



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