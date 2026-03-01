Concert orchestre Michel Ville Châtillon-sur-Indre

Concert orchestre Michel Ville

3 Impasse Bernard Louvet Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Partez quelques années en arrière les années 80 avec les musiques, les tenues, les couleurs de cette époque avec l’orchestre Michel Ville et ses musiciens.

Sur réservation avant le 1er mars. 18 .

3 Impasse Bernard Louvet Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 51 65 76

Take a trip back in time to the 80s, with the music, outfits and colors of that era, with the Michel Ville orchestra and its musicians.

