Dimanche 12 avril, à 16h30 | L’orchestre Musique en Seine vous donne rendez-vous pour une répétition publique sur la musique du film « Mon voisin Totoro » de Miyasaki

Musiques composées par Joe Hisaishi

Gratuit sur réservation : https://www.billetweb.fr/pro/madorobin

Répétition publique d’un orchestre symphonique

Le dimanche 12 avril 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T19:30:00+02:00

fin : 2026-04-12T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T16:30:00+02:00_2026-04-12T17:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

https://cpa-madorobin.ifac.asso.fr/ +33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin



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