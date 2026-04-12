Concert | Orchestre Musique en Seine Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
Concert | Orchestre Musique en Seine Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris dimanche 12 avril 2026.
Dimanche 12 avril, à 16h30 | L’orchestre Musique en Seine vous donne rendez-vous pour une répétition publique sur la musique du film « Mon voisin Totoro » de Miyasaki
Musiques composées par Joe Hisaishi
Gratuit sur réservation : https://www.billetweb.fr/pro/madorobin
Répétition publique d’un orchestre symphonique
Le dimanche 12 avril 2026
de 16h30 à 17h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-12T19:30:00+02:00
fin : 2026-04-12T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-12T16:30:00+02:00_2026-04-12T17:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
https://cpa-madorobin.ifac.asso.fr/ +33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin
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