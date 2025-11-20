Concert Orchestre National de Bretagne La Passerelle Saint-Brieuc

Concert Orchestre National de Bretagne La Passerelle Saint-Brieuc jeudi 20 novembre 2025.

La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d'Armor

Début : 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20 22:00:00

2025-11-20

Alignement de planètes

Très attendu chaque saison, c’est avec un répertoire classique que l’ONB nous rend visite, autour de deux oeuvres majeures l’ultime symphonie de Mozart, la n° 41, d’une perfection stylistique remarquable et le Concerto pour violon de Brahms, caractérisé par sa virtuosité époustouflante et réputé pour être l’un des plus difficiles à jouer. Un programme à l’équilibre ténu entre ferveur et délicatesse.

Avant scène classique à 19h par les élèves du conservatoire. .

