Concert Orchestre National de Bretagne La Passerelle Saint-Brieuc

La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc
20 novembre 2025 20:00
fin : 2025-11-20 22:00:00
2025-11-20
Alignement de planètes
Très attendu chaque saison, c’est avec un répertoire classique que l’ONB nous rend visite, autour de deux oeuvres majeures l’ultime symphonie de Mozart, la n° 41, d’une perfection stylistique remarquable et le Concerto pour violon de Brahms, caractérisé par sa virtuosité époustouflante et réputé pour être l’un des plus difficiles à jouer. Un programme à l’équilibre ténu entre ferveur et délicatesse.
Avant scène classique à 19h par les élèves du conservatoire. .
La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor Bretagne
