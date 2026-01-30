Concert Orchestre National de Lille Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Concert Orchestre National de Lille

Samedi 28 mars 2026 à partir de 20h30. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 24 EUR

Ouverture en fête Renaud Capuçon retrouve Joshua Weilerstein, à la tête de l’Orchestre National de Lille, qui donne un programme entre valeurs sûres et (probables) découvertes.

Il y a des airs d’anniversaires dans ce concert l’Orchestre National de Lille fête son demi-siècle d’existence avec Renaud Capuçon, cinquante ans lui aussi.



Le violoniste choisit une œuvre chère à son cœur, relativement peu jouée, le Concerto pour violon de Barber, un concerto plein de tendresse qu’il a enregistré avec Daniel Harding. Pour lui faire face, la Symphonie n° 1 de Brahms, où le compositeur se pose en digne héritier de Beethoven, et la Symphonie n° 2 d’Elsa Barraine, une œuvre ramassée et dramatique écrite peu avant la Seconde Guerre mondiale, sous-titrée Voïna , la guerre en russe. .

Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Grand opening: Once again, Renaud Capuçon is teaming up with Joshua Weilerstein, Musical Director of the Orchestre National de Lille for a programme that mixes surefire hits with pieces that may be new to some.

