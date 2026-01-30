Concert Orchestre National de Lille Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence
Concert Orchestre National de Lille Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence samedi 28 mars 2026.
Concert Orchestre National de Lille
Samedi 28 mars 2026 à partir de 20h30. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Ouverture en fête Renaud Capuçon retrouve Joshua Weilerstein, à la tête de l’Orchestre National de Lille, qui donne un programme entre valeurs sûres et (probables) découvertes.
Il y a des airs d’anniversaires dans ce concert l’Orchestre National de Lille fête son demi-siècle d’existence avec Renaud Capuçon, cinquante ans lui aussi.
Le violoniste choisit une œuvre chère à son cœur, relativement peu jouée, le Concerto pour violon de Barber, un concerto plein de tendresse qu’il a enregistré avec Daniel Harding. Pour lui faire face, la Symphonie n° 1 de Brahms, où le compositeur se pose en digne héritier de Beethoven, et la Symphonie n° 2 d’Elsa Barraine, une œuvre ramassée et dramatique écrite peu avant la Seconde Guerre mondiale, sous-titrée Voïna , la guerre en russe. .
Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Grand opening: Once again, Renaud Capuçon is teaming up with Joshua Weilerstein, Musical Director of the Orchestre National de Lille for a programme that mixes surefire hits with pieces that may be new to some.
L’événement Concert Orchestre National de Lille Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence