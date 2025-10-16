Concert Orchestre Nouvelle Aquitaine Marennes Marennes-Hiers-Brouage
Concert Orchestre Nouvelle Aquitaine Marennes Marennes-Hiers-Brouage jeudi 16 octobre 2025.
Concert Orchestre Nouvelle Aquitaine
Marennes Centre d’Animation et de Loisirs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Début : 2025-10-16 20:30:00
fin : 2025-10-16 22:00:00
2025-10-16
Concert de musique classique de l’Orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine « Roulez jeunesse » avec au programme des créations musicales de 3 jeunes compositeurs
Marennes Centre d’Animation et de Loisirs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15
English :
Classical music concert by the Orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine « Roulez jeunesse », featuring musical creations by 3 young composers
German :
Klassikkonzert des Kammerorchesters Nouvelle Aquitaine « Roulez jeunesse » mit musikalischen Uraufführungen von 3 jungen Komponisten auf dem Programm
Italiano :
Concerto di musica classica dell’Orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine « Roulez jeunesse », con un programma di creazioni musicali di 3 giovani compositori
Espanol :
Concierto de música clásica de la Orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine « Roulez jeunesse », con un programa de creaciones musicales de 3 jóvenes compositores
