Concert Orchestre Nouvelle Aquitaine Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Marennes Centre d’Animation et de Loisirs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-10-16 20:30:00

fin : 2025-10-16 22:00:00

Date(s) :

2025-10-16

Concert de musique classique de l’Orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine « Roulez jeunesse » avec au programme des créations musicales de 3 jeunes compositeurs

Marennes Centre d’Animation et de Loisirs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15

English :

Classical music concert by the Orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine « Roulez jeunesse », featuring musical creations by 3 young composers

German :

Klassikkonzert des Kammerorchesters Nouvelle Aquitaine « Roulez jeunesse » mit musikalischen Uraufführungen von 3 jungen Komponisten auf dem Programm

Italiano :

Concerto di musica classica dell’Orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine « Roulez jeunesse », con un programma di creazioni musicali di 3 giovani compositori

Espanol :

Concierto de música clásica de la Orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine « Roulez jeunesse », con un programa de creaciones musicales de 3 jóvenes compositores

