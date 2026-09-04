Concert Orchestre Nouvelle Aquitaine Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Marennes-Hiers-Brouage

Concert Orchestre Nouvelle Aquitaine

Marennes Centre d’Animation et de Loisirs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:30:00

fin : 2026-10-15 22:00:00

Date(s) :

2026-10-15

Le jeudi 15 octobre à 20h30, le Centre d’Animation et de Loisirs accueille l’Orchestre Nouvelle-Aquitaine pour une soirée placée sous le signe de Beethoven et Bizet.

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Marennes Centre d’Animation et de Loisirs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15

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English : Concert Orchestre Nouvelle Aquitaine

On Thursday, October 15, at 8:30 p.m., the Centre d’Animation et de Loisirs will host the Orchestre Nouvelle-Aquitaine for an evening dedicated to Beethoven and Bizet.

L’événement Concert Orchestre Nouvelle Aquitaine Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes