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AGENDA · Marennes-Hiers-Brouage

Concert Orchestre Nouvelle Aquitaine Marennes Marennes-Hiers-Brouage

jeudi 15 octobre 2026 · Marennes · Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Marennes
Adresse
Centre d'Animation et de Loisirs
Ville
17320 Marennes-Hiers-Brouage
Département
Charente-Maritime
Tarif
16 16 16

Marennes-Hiers-Brouage

Concert Orchestre Nouvelle Aquitaine

Marennes Centre d’Animation et de Loisirs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:30:00
fin : 2026-10-15 22:00:00

Date(s) :
2026-10-15

Le jeudi 15 octobre à 20h30, le Centre d’Animation et de Loisirs accueille l’Orchestre Nouvelle-Aquitaine pour une soirée placée sous le signe de Beethoven et Bizet.
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Marennes Centre d’Animation et de Loisirs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 

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English : Concert Orchestre Nouvelle Aquitaine

On Thursday, October 15, at 8:30 p.m., the Centre d’Animation et de Loisirs will host the Orchestre Nouvelle-Aquitaine for an evening dedicated to Beethoven and Bizet.

L’événement Concert Orchestre Nouvelle Aquitaine Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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