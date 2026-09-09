Informations pratiques

Longué-Jumelles

Concert – Orchestre OHBA

39 rue du Collège Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 18:00:00

fin : 2026-11-21 20:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Pour son nouveau programme pour la saison 2026, l’Orchestre d’Harmonie de Beaufort-en-Anjou a choisi de vous faire voyager dans des contrées aux influences sonores multiples.

De la musique hispanique aux sonorités celtiques, en passant par des influences perses ou klezmer, les musiciens enchanteront vos oreilles des intonations des quatre coins du monde. Ce voyage prendra une coloration inhabituelle grâce au violon de Stéphane Tesnier (professeur à l’école de musique Baugeois-Vallée). Ce dernier interprétera en soliste avec l’orchestre « The Song of the Sea » de John Glenesk Mortimer et « le concerto de l’Adieux » de Georges Delerue.

PRECISIONS HORAIRES :

Samedi 21 novembre 2026 de 18h à 20h.

Avec entracte. .

39 rue du Collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

For its new program for the 2026 season, the Beaufort-en-Anjou Wind Orchestra has chosen to take you on a journey through regions with a variety of musical influences.

L’événement Concert – Orchestre OHBA Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-09-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME