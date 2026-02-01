Concert orchestre philharmonique

Salle polyvalente PONTIACQ-VIELLEPINTE Pontiacq-Viellepinte Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 16:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

L’association VIVRE Animation organise un concert avec l’orchestre philharmonique A Vent’Ages à 16 h à la Maison pour Tous.

A Vent’Ages

En janvier 1994, Orchestre National AVENT’AGE est créé. Il est composé d’une cinquantaine de musiciens (nombre toujours fluctuant) de plus de 50 ans des amateurs de bon niveau, quelques professionnels, à la retraite, issus d’ environ 30 départements.

L’une des premières missions de l’Orchestre National Avent’âge est de créer des œuvres originales pour orchestre d’harmonie et plus spécifiquement pour cette harmonie composée de musiciens de plus de 50 ans dont la vie et l’expérience ont donné un caractère particulier à cet ensemble instrumental.

Sous la Direction de Christian Gondot, qui fait ses études musicales au conservatoire de Dijon dans la classe de trompette de Marcel Caëns . Il intègre, sur concours, la Musique principale de l’air de Paris et est affecté à l’orchestre de batterie fanfare de cette formation en 1969. Il accède au poste de soliste à la trompette de cavalerie en 1975, tambour-major adjoint en 1983, puis tambour-major principal de 1997 à 2002. Durant toutes ces années, il contribue à l’évolution de ce genre de formation en enrichissant le répertoire de quelques compositions. Professeur de trompette dans plusieurs écoles de musique en région parisienne, il se produit dans différents orchestres classiques, de variétés et de grandes formations de jazz.

.

Salle polyvalente PONTIACQ-VIELLEPINTE Pontiacq-Viellepinte 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 54 20 les3vivre@montaneres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The VIVRE Animation association is organizing a concert with the A Vent’Ages philharmonic orchestra at 4pm at the Maison pour Tous.

A Vent’Ages

In January 1994, the Orchestre National AVENT?AGE was created. It is made up of some fifty musicians (the number is still fluctuating) over 50 years of age: amateurs of a good level, and a few retired professionals, from around 30 départements.

One of the first missions of the Orchestre National Avent?âge is to create original works for wind band, and more specifically for this wind band made up of musicians over 50, whose life and experience have given this instrumental ensemble a special character.

Under the direction of Christian Gondot, who studied music at the Dijon Conservatoire in the trumpet class of Marcel Caëns. After passing a competitive examination, he joined the Musique principale de l’air in Paris, and was assigned to its batterie fanfare orchestra in 1969. He was promoted to soloist on cavalry trumpet in 1975, assistant drum major in 1983, then principal drum major from 1997 to 2002. Throughout these years, he has contributed to the evolution of this type of band, enriching its repertoire with a number of compositions. He teaches trumpet at several music schools in the Paris region, and performs in various classical, variety and jazz bands.

L’événement Concert orchestre philharmonique Pontiacq-Viellepinte a été mis à jour le 2026-02-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65