Concert Orchestre Symphonique Centre Val de Loire Tours Bourgueil
Concert Orchestre Symphonique Centre Val de Loire Tours Bourgueil samedi 28 mars 2026.
Concert Orchestre Symphonique Centre Val de Loire Tours
Place Marcellin Renault Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28 22:00:00
2026-03-28
“Jean Sibelius” Concerto pour violon Opus 47 Symphonie N.2
Cheffe d’orchestre Clara Bajet
Soliste violon Svetlin Roussev
Place Marcellin Renault Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 00 contact@bourgueil.fr
English :
?Jean Sibelius? Violin Concerto Opus 47 ? Symphony N.2
Conductor Clara Bajet
Violin soloist: Svetlin Roussev
