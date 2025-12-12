Concert Orchestre Symphonique Centre Val de Loire Tours Bourgueil

Concert Orchestre Symphonique Centre Val de Loire Tours Bourgueil samedi 28 mars 2026.

Place Marcellin Renault Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28 22:00:00

Date(s) :
2026-03-28

“Jean Sibelius” Concerto pour violon Opus 47 Symphonie N.2
Cheffe d’orchestre Clara Bajet

Soliste violon Svetlin Roussev
Place Marcellin Renault Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 00  contact@bourgueil.fr

English :

?Jean Sibelius? Violin Concerto Opus 47 ? Symphony N.2
Conductor Clara Bajet

Violin soloist: Svetlin Roussev

