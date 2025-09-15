Concert Orchestre symphonique Collegium Musicum de Mulhouse Kembs

Concert Orchestre symphonique Collegium Musicum de Mulhouse

Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

L’orchestre symphonique du Collegium Musicum de Mulhouse est composé d’une cinquantaine de musiciens amateurs éclairés de tous âges et tous horizons.

Son ouverture d’esprit le pousse à aborder des styles très différents, allant de la musique symphonique de Bach à celle du XXème siècle, ainsi que des pièces maîtresses de la musique vocale préparées en collaboration avec des chœurs de la région. C’est avec autant de plaisir qu’il se produit dans des programmes plus festifs de musique populaire, musique de films, s’adaptant aux circonstances et aux attentes du public.

Pour le Nouvel An 2026, laissez-vous surprendre !

Tout public .

+33 3 89 62 89 10 espacerhenan@kembs.alsace

