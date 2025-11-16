Concert Orchestre Symphonique de l’Aube Bar-sur-Aube

Espace Davot Bar-sur-Aube Aube

PIERRE, LE LOUP ET LES GRANDES MARCHES

Laissez-vous conter l’histoire de Pierre, le petit garçon qui réussit à capturer un loup, aidé par ses amis les animaux. Grâce à la composition habile de Prokofiev, on s’initie aux instruments de l’orchestre au fil du récit: violon, basson, cor, timbales, etc. Le cortège triomphal qui clôture le conte donne le ton à la suite du concert: nous suivrons les musiciens au rythme des plus joyeuses marches du répertoire. 1, 2, 1, 2… en avant la musique !

– SERGUEI PROKOFIEV, Pierre et le Loup

– PIOTR ILICH TCHAÏKOVSKI, Marche slave

– CHARLES GOUNOD, Marche funèbre d’une marionnette

– FRANZ SCHUBERT, Marche militaire

– HECTOR BERLIOZ, La Damnation de Faust Marche Hongroise

Durée: 1h30

Concert Famille

Réservation auprès du Conservatoire de Musique de Bar-sur-Aube. 14 .

Espace Davot Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 16 40 ecoledemusique@barsuraube.fr

