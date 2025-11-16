Concert Orchestre Symphonique de l’Aube Bar-sur-Aube
Concert Orchestre Symphonique de l’Aube Bar-sur-Aube dimanche 16 novembre 2025.
Concert Orchestre Symphonique de l’Aube
Espace Davot Bar-sur-Aube Aube
Début : 2025-11-16 15:30:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
PIERRE, LE LOUP ET LES GRANDES MARCHES
Laissez-vous conter l’histoire de Pierre, le petit garçon qui réussit à capturer un loup, aidé par ses amis les animaux. Grâce à la composition habile de Prokofiev, on s’initie aux instruments de l’orchestre au fil du récit: violon, basson, cor, timbales, etc. Le cortège triomphal qui clôture le conte donne le ton à la suite du concert: nous suivrons les musiciens au rythme des plus joyeuses marches du répertoire. 1, 2, 1, 2… en avant la musique !
– SERGUEI PROKOFIEV, Pierre et le Loup
– PIOTR ILICH TCHAÏKOVSKI, Marche slave
– CHARLES GOUNOD, Marche funèbre d’une marionnette
– FRANZ SCHUBERT, Marche militaire
– HECTOR BERLIOZ, La Damnation de Faust Marche Hongroise
Durée: 1h30
Concert Famille
Réservation auprès du Conservatoire de Musique de Bar-sur-Aube. 14 .
Espace Davot Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 16 40 ecoledemusique@barsuraube.fr
