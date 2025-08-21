Concert Orchestre Symphonique de l’Aube Bar-sur-Aube

Espace Davot Bar-sur-Aube

2026-02-06 20:30:00

2026-02-06 22:00:00

2026-02-06

OUVERTURES D’OPÉRAS

Ce concert nous entraîne à travers les plus belles ouvertures de Bizet, Verdi, Offenbach, von Suppé, Smetana, Rimski-Korsakov et Nicolai. De la fougue dramatique à la légèreté comique, chaque page orchestrale est une porte grande ouverte sur un monde d’émotions, de passions et d’aventures. Un rendez-vous haut en couleurs, plein d’énergie et de panache, idéal pour découvrir ou redécouvrir la magie de l’opéra… sans les paroles !

– GEORGES BIZET, Carmen (Les Toréadors)

– NIKOLAÏ RIMSKYKORSAKOV, La fiancée du Tsar

– BEDRICH SMETANA, La fiancée vendue

– GIUSEPPE VERDI, La force du destin

– GORDON JACOB, The Barber of Seville goes to the Devil

– JACQUES OFFENBACH, La Belle Hélène

– OTTO NICOLAI, Les joyeuses commères de Windsor

– FRANZ VON SUPPÉ, La Dame de Pique

14 €.

Espace Davot Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 16 40 ecoledemusique@barsuraube.fr

