Concert Orchestre Symphonique de l’Aube

L’Art en Seine Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

L’Art en Seine vous propose de nouveaux spectacles pour la nouvelle saison 2026.

Orchestre Symphonique de l’Aube

Plongez dans un tourbillon musical aussi éclectique qu’envoûtant, entre ballet et comédie musicale !

De la grâce de Coppélia, à l’élégance jazzy de Walkin’ the Dog , de l’énergie latine de Ginastera et Marquez aux malices de l’auteur de West Side Story, l’Orchestre symphonique de l’Aube fête l’arrivée du printemps dans un feu d’artifice de styles.

La fièvre sera si communicative qu’on aura une furieuse envie de monter sur scène pour danser aux côtés des musiciens. Chiche ?

Tout Public 14 .

L’Art en Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 94 43 contact@tourisme-cotedesbar.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Orchestre Symphonique de l’Aube Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne