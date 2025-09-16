Concert Orchestre Symphonique de Pontarlier Violoncellissimo Théâtre Morteau

Concert Orchestre Symphonique de Pontarlier Violoncellissimo Théâtre Morteau dimanche 1 février 2026.

Concert Orchestre Symphonique de Pontarlier Violoncellissimo

Théâtre Place de la Halle Morteau Doubs

Gratuit

Début : 2026-02-01 17:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Orchestre Symphonique de Pontarlier

Violoncellissimo

Le splendide concerto pour violoncelle de Dvorak, un des plus célèbres de la littérature écrite pour violoncelle, sera interprété par un soliste de renommée internationale originaire de Besançon, Alexandre CATRO BALBI. On se souvient de son passage en 2012 au Théâtre de Morteau, où il démontra tout son talent dans le double concerto de Brahms, en compagnie de son frère David au violon.

En première partie, est programmé le poème symphonique la Moldau de Smetana, œuvre toujours appréciée du public.

Les 60 musiciens de l’Orchestre Symphonique de Pontarlier joueront sous la direction de leur chef habituel, Pierre TRÉFEIL.

Tout public. .

Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

