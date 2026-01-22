Concert Orchestre symphonique des Rives du Loing Ferrières-en-Gâtinais
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 20:00:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Venez passer un beau moment musical avec le concert de l’orchestre symphonique des Rives du Loing, orchestre du Conservatoire. .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 11 30 conservatoire@montargis.fr
