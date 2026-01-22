Concert Orchestre symphonique des Rives du Loing

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Venez passer un beau moment musical avec le concert de l’orchestre symphonique des Rives du Loing, orchestre du Conservatoire. .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 11 30 conservatoire@montargis.fr

