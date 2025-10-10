Concert : orchestre symphonique et chœurs Église de Saint-André-de-l’Eure Saint-André-de-l’Eure

Concert : orchestre symphonique et chœurs Église de Saint-André-de-l’Eure Saint-André-de-l’Eure vendredi 10 octobre 2025.

Concert : orchestre symphonique et chœurs Vendredi 10 octobre, 20h30 Église de Saint-André-de-l’Eure Eure

Entrée gratuite avec libre participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-10T20:30 – 2025-10-10T22:00

Fin : 2025-10-10T20:30 – 2025-10-10T22:00

Venez écouter les chœurs Mezza Voce (Nonancourt) et Double Croche et Contrepoint (Saint-André-de-l’Eure) accompagnés par les musiciens de l’orchestre symphonique de l’Agglo du Pays de Dreux !

Un programme riche et varié vous attend : variété du monde entier, mais aussi musiques traditionnelles ou musique classique.

Église de Saint-André-de-l’Eure 12 rue de la libération 27220 Saint-André-de-l’Eure Saint-André-de-l’Eure 27220 Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 82 68 27 »}]

Concert de l’orchestre symphonique de l’Agglo du Pays de Dreux et des chorales Mezza Voce et Double Croche et Contrepoint concert orchestre symphonique

Agglo du Pays de Dreux