Concert : orchestre symphonique et chœurs Église Saint-Martin de Nonancourt Nonancourt

Concert : orchestre symphonique et chœurs Samedi 11 octobre, 20h30 Église Saint-Martin de Nonancourt Eure

Entrée gratuite avec libre participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-11T20:30 – 2025-10-11T22:00

Fin : 2025-10-11T20:30 – 2025-10-11T22:00

Venez écouter les chœurs Mezza Voce (Nonancourt) et Double Croche et Contrepoint (Saint-André-de-l’Eure) accompagnés par les musiciens de l’orchestre symphonique de l’Agglo du Pays de Dreux !

Un programme riche et varié vous attend : variété du monde entier, mais aussi musiques traditionnelles ou musique classique.

Église Saint-Martin de Nonancourt Place Aristide Briand Nonancourt Nonancourt 27320 Eure Normandie

Agglo du Pays de Dreux