Concert orchestre symphonique Place Eric Croux Pélissanne

Concert orchestre symphonique

Vendredi 20 mars 2026 à partir de 20h30. Place Eric Croux Eglise Saint-Maurice de Pélissanne Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Le Conservatoire -M- de Pélissanne propose sont traditionnel concert d’orchestre symphonique, sous la voûte de l’église St-Maurice.

.

Place Eric Croux Eglise Saint-Maurice de Pélissanne Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 10 89 ecole.musique@ville-pelissanne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In St-Maurice church, discover the symphony orchestra concert, by the students of the music conservatory.

L’événement Concert orchestre symphonique Pélissanne a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Massif des Costes