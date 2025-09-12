Concert Orchestre Symphonique Pointe de Caux La Forge Harfleur

La Forge 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur Seine-Maritime

Début : 2026-02-07 20:30:00

2026-02-07

Revivez l’histoire de la musique, par le prisme de compositions très évocatrices et hautes en couleurs. Un voyage entre Lully et Rameau, compositeurs fastueux de l’époque du Roi Soleil, et Stravinsky.

Au programme également, les riches sonorités slaves des plus grands compositeurs russes, sans oublier les accents espagnols ensoleillés de Manuel de Falla ou encore Ravel.

Tous vous feront voyager, et retraverser quelques-uns des mythes les plus célèbres, tels « La Belle au bois dormant » ou « Roméo et Juliette ».

Sous la direction d’Annick Villanueva, l’Orchestre Symphonique Pointe de Caux, enraciné au cœur de notre belle région normande, vous invite à un voyage musical à travers les chefs-d’œuvre des ballets classiques. Un moment de partage et de beauté, à savourer ensemble.

Durée 1h30, entracte 20 min .

+33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr

