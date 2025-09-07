Concert Orchestre universitaire de Strasbourg, aimez-vous Brahms Guebwiller

Concert Orchestre universitaire de Strasbourg, aimez-vous Brahms

34 rue des Dominicains Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-07 17:00:00

fin : 2025-09-07 18:30:00

Date(s) :

2025-09-07

Créé en 1961, cet orchestre est une fierté de l’Université de Strasbourg il rassemble près de 80 musiciens, majoritairement des étudiants passionnés de musique qui ont à cœur de maintenir une pratique musicale de haut niveau. Leur interprétation est à l’image de leur engagement, pleine d’entrain et de vigueur. C’est la première fois qu’ils se produisent au Couvent, l’occasion de les entendre dans la magnifique symphonie de Johannes Brahms.

Programme

J. Strauss Le Baron tzigane Ouverture

B. Bartók Esquisses hongroises

Z. Kodály Danses de Marosszék

J. Brahms, Symphonie n°3 en fa majeur

Durée 1h30 sans entracte

Bar et Tarte aux fruits à partir de 16h dans le Cloître. .

34 rue des Dominicains Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 21 82

English :

Founded in 1961, this orchestra is a source of pride for the University of Strasbourg: it brings together some 80 musicians, mostly students with a passion for music, who are committed to maintaining a high level of musical practice. Their performance is a reflection of their commitment, full of spirit and vigor. This is their first appearance at Le Couvent, and an opportunity to hear them perform Johannes Brahms? magnificent symphony.

German :

Das 1961 gegründete Orchester ist ein Stolz der Universität Straßburg: Es besteht aus fast 80 Musikern, überwiegend musikbegeisterten Studenten, denen es ein Anliegen ist, ihre musikalische Praxis auf hohem Niveau zu halten. Ihre Darbietung ist ein Spiegelbild ihres Engagements, voller Elan und Kraft. Es ist das erste Mal, dass sie im Kloster auftreten, eine Gelegenheit, sie mit der wunderschönen Symphonie von Johannes Brahms zu hören.

Italiano :

Creata nel 1961, questa orchestra è uno dei fiori all’occhiello dell’Università di Strasburgo: riunisce quasi 80 musicisti, per lo più studenti appassionati di musica, che si impegnano a mantenere un alto livello di pratica musicale. La loro esibizione è un riflesso del loro impegno, pieno di spirito e vigore. È la prima volta che si esibiscono al Convento ed è un’occasione per ascoltarli nella magnifica sinfonia di Johannes Brahms.

Espanol :

Creada en 1961, esta orquesta es uno de los orgullos de la Universidad de Estrasburgo: reúne a cerca de 80 músicos, en su mayoría estudiantes apasionados por la música, que se comprometen a mantener un alto nivel de práctica musical. Su actuación es un reflejo de su compromiso, lleno de espíritu y vigor. Es la primera vez que actúan en el Convento, y es una oportunidad para escucharlos en la magnífica sinfonía de Johannes Brahms.

