Concert Ordinaire

rue gustave eiffel Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 16:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Ordinaire

Concert de Vincent Dubois (le vrai Bodin’s) et Didier Buisson (le fameux accordéoniste)

dimanche 12 avril à 16h salle Rodin

Un concert qui passe du rire aux larmes !

Ordinaire

Concert de Vincent Dubois (le vrai Bodin’s) et Didier Buisson (le fameux accordéoniste)

dimanche 12 avril à 16h salle Rodin

Un concert qui passe du rire aux larmes !

La ville d’Azay-le-Rideau est très fière d’accueillir Vincent Dubois et Didier Buisson pour leur spectacle Ordinaire. En marge des célèbres Bodin’s, Vincent tombe le masque de la Maria, pour nous faire découvrir ses talents de chanteur !

Dans un répertoire choisi de chansons françaises et canadiennes, il passe du rire aux larmes et de l’émotion à la déconne ! Tantôt à la guitare, tantôt au ukulélé et surtout accompagné avec brio par Didier Buisson, accordéoniste sensible et virtuose ! 12 .

rue gustave eiffel Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ordinary

Concert by Vincent Dubois (the real Bodin?s) and Didier Buisson (the famous accordionist)

sunday April 12, 4pm, Salle Rodin

A concert that goes from laughter to tears!

L’événement Concert Ordinaire Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-01-26 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme