Concert Oremi Choeur de Femmes – Marennes-Hiers-Brouage, 15 juin 2025 17:30, Marennes-Hiers-Brouage.

Charente-Maritime

Début : 2025-06-15 17:30:00

fin : 2025-06-15 19:00:00

2025-06-15

Un concert de voix féminines célébrant les langues du monde et mêlant les chants traditionnels aux mélodies classiques contemporaines.

Eglise de Brouage

Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine asso.oremi@gmail.com

English : Concert Oremi Choeur de Femmes

A concert of female voices celebrating the languages of the world, blending traditional songs with contemporary classical melodies.

German : Konzert Oremi Choeur de Femmes

Ein Konzert mit Frauenstimmen, das die Sprachen der Welt feiert und traditionelle Gesänge mit zeitgenössischen klassischen Melodien verbindet.

Italiano :

Un concerto di voci femminili che celebra le lingue del mondo, mescolando canzoni tradizionali e melodie classiche contemporanee.

Espanol : Concierto Oremi Coro de Mujeres

Un concierto de voces femeninas que celebra las lenguas del mundo, mezclando canciones tradicionales con melodías clásicas contemporáneas.

