Concert Orfeo 2000 Saint-Pompont

Un concert de musique baroque est organisé le mercredi 27 août à 20H30 à l’église St Pompon. Orféo 2000, Concert Bach-Vivaldi-Handel- Seixas- Jean-Pierre Menuge flûte- Caroline Menuge -violon Alain Cahagne -clavecin.

Place 15 € adultes et 10 € étudiants –

Réservation possible au 06 30 49 44 29

Une répétition publique en accès libre aura lieu le même jour à 18h.

Lieu-dit Le Bourg Saint-Pompont 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 49 44 29

English : Concert Orfeo 2000

A concert of baroque music is scheduled for Wednesday August 27 at 8:30 pm in the church of St Pompon. Orféo 2000, Concert Bach-Vivaldi-Handel- Seixas- Jean-Pierre Menuge flute- Caroline Menuge -violin Alain Cahagne harpsichord.

Tickets 15 ? adults and 10 ? students

Reservations possible on 06 30 49 44 29

German : Concert Orfeo 2000

Am Mittwoch, dem 27. August, findet um 20:30 Uhr in der Kirche St Pompon ein Barockkonzert statt. Orféo 2000, Konzert Bach-Vivaldi-Handel- Seixas- Jean-Pierre Menuge Flöte- Caroline Menuge -Violine Alain Cahagne -Cembalo.

Platz 15 ? Erwachsene und 10 ? Studenten –

Reservierung möglich unter 06 30 49 44 29

Italiano :

Mercoledì 27 agosto, alle 20.30, nella chiesa di St Pompon, si terrà un concerto di musica barocca. Orféo 2000, Concerto Bach-Vivaldi-Handel- Seixas- Jean-Pierre Menuge flauto- Caroline Menuge -violino Alain Cahagne clavicembalo.

Biglietti 15 euro per gli adulti e 10 euro per gli studenti

Le prenotazioni possono essere effettuate al numero 06 30 49 44 29

Espanol : Concert Orfeo 2000

Se organiza un concierto de música barroca el miércoles 27 de agosto a las 20h30 en la iglesia de St Pompon. Orféo 2000, Concierto Bach-Vivaldi-Handel- Seixas- Jean-Pierre Menuge flauta- Caroline Menuge -violín Alain Cahagne clave.

Entradas 15 euros para adultos y 10 euros para estudiantes

Las reservas pueden hacerse en el 06 30 49 44 29

