AGENDA · Villeneuve-de-la-Raho
CONCERT ORFEO FUTUO – L’EXCELLENCE ITALIENNE Villeneuve-de-la-Raho
dimanche 20 septembre 2026 · Villeneuve-de-la-Raho
Informations pratiques
Villeneuve-de-la-Raho
CONCERT ORFEO FUTUO – L’EXCELLENCE ITALIENNE
Villeneuve-de-la-Raho Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Un concert à venir écouter en famille, entre amis.
.
Villeneuve-de-la-Raho 66180 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 49 77 00 56
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English :
A concert to enjoy with family and friends.
L’événement CONCERT ORFEO FUTUO – L’EXCELLENCE ITALIENNE Villeneuve-de-la-Raho a été mis à jour le 2026-09-07 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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