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CONCERT ORFEO FUTUO – L’EXCELLENCE ITALIENNE Villeneuve-de-la-Raho

dimanche 20 septembre 2026 · Villeneuve-de-la-Raho

CONCERT ORFEO FUTUO – L’EXCELLENCE ITALIENNE Villeneuve-de-la-Raho

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
66180 Villeneuve-de-la-Raho
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Villeneuve-de-la-Raho

CONCERT ORFEO FUTUO – L’EXCELLENCE ITALIENNE

Villeneuve-de-la-Raho Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Un concert à venir écouter en famille, entre amis.
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Villeneuve-de-la-Raho 66180 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 49 77 00 56 

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English :

A concert to enjoy with family and friends.

L’événement CONCERT ORFEO FUTUO – L’EXCELLENCE ITALIENNE Villeneuve-de-la-Raho a été mis à jour le 2026-09-07 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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