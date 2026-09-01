Informations pratiques

Villeneuve-de-la-Raho

CONCERT ORFEO FUTUO – L’EXCELLENCE ITALIENNE

Villeneuve-de-la-Raho Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Un concert à venir écouter en famille, entre amis.

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Villeneuve-de-la-Raho 66180 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 49 77 00 56

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English :

A concert to enjoy with family and friends.

L’événement CONCERT ORFEO FUTUO – L’EXCELLENCE ITALIENNE Villeneuve-de-la-Raho a été mis à jour le 2026-09-07 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME