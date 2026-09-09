Concert Organ Power à Aunay-sur-Odon Pré-Bocage Intercom Les Monts d’Aunay

Informations pratiques

Les Monts d’Aunay

Concert Organ Power à Aunay-sur-Odon

Pré-Bocage Intercom 31 Rue de Vire Les Monts d’Aunay Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 20:30:00

fin : 2026-12-12 21:45:00

Date(s) :

2026-12-12

Quand cinq musiciens extrêmement actifs se réunissent pour l’amour du swing et du groove. Ces cinq-là ne comptent plus les collaborations tant ils sont présents sur la scène jazz française depuis quelques années.

Quand cinq musiciens extrêmement actifs se réunissent pour l’amour du swing et du groove. Ces cinq-là ne comptent plus les collaborations tant ils sont présents sur la scène jazz française depuis quelques années. Extension de l’Organ Trio de Gaël Horellou avec Fred Nardin à l’orgue Hammond B3 et Antoine Paganotti à la batterie, la formation ORGAN POWER ! donne à entendre deux solistes d’exception Michaël Joussein au trombone et David Sauzay au saxophone ténor. Sur des compositions et arrangements de Gaël Horellou, l’explosion des timbres est une véritable fête sonore !

Masterclass avec l’école de musique l’après-midi. .

Pré-Bocage Intercom 31 Rue de Vire Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48 culture@pbi14.fr

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English : Concert Organ Power à Aunay-sur-Odon

When five extremely prolific musicians come together for the love of swing and groove. These five have lost count of their collaborations, such has been their presence on the French jazz scene over the past few years.

L’événement Concert Organ Power à Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay a été mis à jour le 2026-08-11 par Calvados Attractivité