Concert organisé par Maxi’Mômes dont les bénéfices seront reversés à l’association des parents d’élèves des 3 communes Beynac, Burgnac et Meilhac.

Une belle soirée en perspective avec CJ and One Shark et Lythium qui se produiront dans la salle des fêtes de Beynac.

A votre disposition, en attendant les concerts qui débuteront à 20h30, vous pourrez vous restaurer et vous rafraîchir au niveau des foodtrucks et du bar « le Maxi’mômes » !

Une belle soirée détente ! .

Beynac 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 24 92

